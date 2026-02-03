Presidente russo, Vladimir Putin - AFP

Publicado 03/02/2026 18:12 | Atualizado 03/02/2026 18:14

A Rússia realizou um grande ataque noturno à Ucrânia no que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta terça-feira, 03, ser um "compromisso quebrado" de parar de atacar a infraestrutura energética, enquanto ambos se preparavam para mais negociações de paz.

O bombardeio incluiu centenas de drones e um recorde de 32 mísseis balísticos, ferindo pelo menos 10 pessoas em várias cidades, entre elas Kiev, Kharkiv e Dnipro. Ele teve como alvo específico a rede elétrica, disse Zelensky, como parte do que a Ucrânia diz ser a campanha contínua de Moscou para negar aos civis luz, aquecimento e água corrente durante o inverno mais frio em anos.

"Aproveitar os dias mais frios do inverno para aterrorizar as pessoas é mais importante para a Rússia do que a diplomacia", disse ele.

O Secretário-Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, visitou Kiev em um gesto de apoio. Ele enfatizou que os ataques noturnos levantam dúvidas sobre as intenções de Moscou na véspera das negociações, chamando-os de "um sinal realmente ruim".