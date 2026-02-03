Presidente russo, Vladimir PutinAFP
Rússia bombardeia Ucrânia com drones e mísseis um dia antes das negociações de paz planejadas
Bombardeio atingiu Kiev, Kharkiv e Dnipro
Câmara dos EUA aprova projeto de orçamento para encerrar paralisação parcial do governo
'Shutdown' foi motivado pela desaprovação das operações da ICE por parte dos Democratas
França acusa dez homens por drogar e estuprar menino de 5 anos
Pai da criança foi indiciado por 'agressão sexual incestuosa'
Trump e Petro se encontram na Casa Branca após meses de tensão
Reunião entre presidentes dos EUA e da Colômbia aborda combate ao narcotráfico e deportações de imigrantes
Nasa adia lançamento de foguete à Lua após vazamento de combustível
Agência planeja nova tentativa para março depois de falhas em teste decisivo no Centro Espacial Kennedy
Caso Epstein: Bill e Hillary Clinton prestarão depoimento no Congresso dos EUA
Empresário morreu em 2019 quando estava na prisão
