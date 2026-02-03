Agentes do ICE em Mineápolis passarão a usar câmeras corporais - AFP

Agentes do ICE em Mineápolis passarão a usar câmeras corporaisAFP

Publicado 03/02/2026 10:09

Todos os agentes do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos atuando em Minneapolis, incluindo os do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês), receberão imediatamente câmeras corporais, disse a secretária da pasta, Kristi Noem, nesta segunda-feira (2). A medida vem após as mortes a tiros de dois cidadãos norte-americanos por agentes federais.

Noem afirmou que o programa de câmeras corporais está sendo expandido para todo o país à medida que os recursos forem disponibilizados.

"Vamos adquirir e distribuir rapidamente câmeras corporais para as forças policiais do Departamento de Segurança Interna em todo o país", disse Noem em uma publicação nas redes sociais.

A notícia sobre as câmeras corporais surge em um momento em que Minneapolis tem sido alvo de intenso escrutínio sobre a conduta de agentes federais, após dois cidadãos americanos que protestavam contra as medidas de imigração na cidade terem sido baleados e mortos.

Este é o esforço mais recente do governo Trump para aliviar as tensões após os tiroteios e demonstrar que está respondendo aos pedidos de responsabilização.

Nas horas que se seguiram à morte do enfermeiro da UTI Alex Pretti, Noem partiu para o ataque, afirmando diversas vezes que Pretti "chegou armado e com dezenas de cartuchos de munição e atacou" os policiais, que reagiram para "defender suas vidas". Outros membros do governo pintaram um quadro semelhante.

Diversos vídeos que surgiram do tiroteio contradizem essa afirmação, mostrando Pretti com apenas o celular na mão enquanto os policiais o derrubavam no chão , com um deles retirando uma arma da parte de trás da calça enquanto outro policial começava a atirar em suas costas.

O Departamento de Segurança Interna afirmou que pelo menos quatro agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras presentes no local do disparo contra Pretti usavam câmeras corporais. As imagens das câmeras corporais do incidente não foram divulgadas

O departamento não respondeu se algum dos agentes do ICE presentes no local do assassinato de Renee Good, no início de janeiro, estava usando câmeras corporais.

Os tiroteios e a narrativa propagada por alguns membros do governo desencadearam indignação e exigências de responsabilização, inclusive entre alguns republicanos.

O presidente Donald Trump enviou seu czar da fronteira, Tom Homan, para Minneapolis para assumir o controle das operações na cidade, substituindo o comandante da Patrulha da Fronteira, Gregory Bovino , que se tornou alvo de críticas nas diversas operações em que participou em cidades como Chicago e Los Angeles.

O Departamento de Justiça também abriu uma investigação federal sobre direitos civis relacionada ao assassinato de Pretti, o que não aconteceu no caso de Renee Good.

Os críticos do Departamento de Segurança Interna têm intensificado os apelos para que seja obrigatório o uso de câmeras corporais por todos os agentes responsáveis ??pela fiscalização da imigração.

Em 2022, o presidente Joe Biden ordenou que agentes da lei federais usassem câmeras corporais como parte de uma ordem executiva que incluía outras medidas de reforma policial. Trump revogou essa diretiva após o início de seu segundo mandato.

A decisão de Noem surge depois de Trump ter apoiado, no fim de semana, a ideia de câmeras corporais para agentes de imigração.

Após o anúncio de Noem na segunda-feira, Trump disse que a decisão cabia à secretária, mas afirmou que, em geral, achava bom que os agentes da lei usassem câmeras.

"Geralmente, elas tendem a ser boas para a aplicação da lei, porque as pessoas não podem mentir sobre o que está acontecendo", disse ele no Salão Oval, acrescentando: "Se ela quiser fazer essa coisa da câmera, tudo bem para mim".