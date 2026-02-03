Menino está aos cuidados da mãeReprodução/ ilustração
França acusa dez homens por drogar e estuprar menino de 5 anos
Pai da criança foi indiciado por 'agressão sexual incestuosa'
Trump e Petro se encontram na Casa Branca após meses de tensão
Reunião entre presidentes dos EUA e da Colômbia aborda combate ao narcotráfico e deportações de imigrantes
Nasa adia lançamento de foguete à Lua após vazamento de combustível
Agência planeja nova tentativa para março depois de falhas em teste decisivo no Centro Espacial Kennedy
Caso Epstein: Bill e Hillary Clinton prestarão depoimento no Congresso dos EUA
Empresário morreu em 2019 quando estava na prisão
EUA: Agentes do ICE em Mineápolis passarão a usar câmeras corporais
Medida acontece após as mortes a tiros de dois cidadãos norte-americanos durante protestos
Cantora do 'The Voice' morre após picada de cobra
Ifunanya Nwangene, de 26 anos, foi atacada dentro de casa
