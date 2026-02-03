AA era formada em arquitetura e conhecida por sua versatilidade vocal - Reprodução / Youtube

Publicado 03/02/2026 09:32 | Atualizado 03/02/2026 12:10

A cantora nigeriana Ifunanya Nwangene, de 26 anos, morreu após ser picada por uma cobra venenosa dentro de casa, em Abuja, capital da Nigéria. A artista ganhou fama ao participar da terceira temporada do "The Voice Nigeria", em 2021.

De acordo com relatos de amigos ouvidos pela BBC Africa, Ifunanya dormia quando foi atacada e acordou com a picada do animal. Duas cobras foram encontradas na casa da cantora.

Ifunanya chegou a buscar atendimento em uma clínica próxima, mas o local não dispunha de soro antiofídico. Em seguida, ela foi levada a outro centro médico, que também não tinha os medicamentos necessários. A direção do hospital negou falhas no atendimento.

A unidade afirmou que prestou assistência médica e administrou soro antiofídico polivalente. O quadro se agravou antes da transferência da paciente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A artista era formada em arquitetura e conhecida por sua versatilidade vocal, que misturava jazz, ópera, música clássica e soul. Uma das audições de Ifunanya no "The Voice Nigeria", cantando a música "Take a Bow", de Rihanna, ultrapassou 110 mil visualizações no YouTube.