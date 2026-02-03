A empresária Amanda Vasconcelos, mulher do cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, foi presa nesta segunda-feira (2) em Orlando, nos Estados Unidos. Até o momento, não há informação sobre pagamento de fiança ou liberação judicial.
Segundo o registro oficial do Gabinete do Xerife do Condado de Orange, ela responde a duas acusações. A mais grave está relacionada à tentativa de evitar uma abordagem policial. O relatório indica que ela não obedeceu à ordem de parada, mesmo com a viatura acionando luzes e sirene, o que, pela legislação da Flórida, é um crime de terceiro grau.
Além disso, a empresária também foi autuada por conduzir um veículo sem habilitação válida, já que a carteira de motorista estaria fora do prazo de validade. Essa infração é classificada como contravenção.
Quem é Amanda Vasconcelos
Ela é casada com o cantor Henrique, da dupla com Juliano, desde 2018. O casal tem dois filhos: Helena, de 6 anos, e Miguel, de 4 anos.
Amanda tem 28 anos e é sócia de empresas no setor de comércio de roupas e acessórios, em Palmas (TO). Ela vive com a família em uma fazenda em Porto Nacional, na região central do Tocantins. A propriedade é onde a dupla Henrique & Juliano mantém sua base milionária de empreendimentos agropecuários.
No entanto, o casal frequenta regularmente os Estados Unidos, possuindo laços com a cidade de Orlando, na Flórida. Amanda também é filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Barbosa.
A reportagem entrou em contato com a assessoria da dupla sertaneja, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.
