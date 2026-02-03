Amanda Vasconcelos é casada com o cantor Henrique, da dupla com Juliano, desde 2018 - Reprodução/ divulgação/ redes sociais

Publicado 03/02/2026 18:58 | Atualizado 03/02/2026 19:02

A empresária Amanda Vasconcelos Barbosa Tavares Reis, esposa do cantor Henrique, da dupla Henrique & Juliano, passou por audiência de custódia nesta terça-feira (3), no Condado de Orange, na Flórida. Segundo o G1, a sessão começou às 13h no Booking & Release Center (BRC), mesma unidade para onde ela foi levada após ser detida em Orlando.

O relatório policial também aponta que ela ignorou luzes e sirenes da viatura, conduta classificada como felonia de terceiro grau.

A defesa e a assessoria da dupla foram procurados, mas não responderam até a última atualização desta reportagem.