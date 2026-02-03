Amanda Vasconcelos é casada com o cantor Henrique, da dupla com Juliano, desde 2018Reprodução/ divulgação/ redes sociais
Mulher de Henrique, da dupla com Juliano, passa por audiência de custódia
Empresária foi ouvida no Condado de Orange após prisão por dirigir sem habilitação válida nos EUA e tentar fugir de abordagem policial
Mulher de Henrique, da dupla com Juliano, passa por audiência de custódia
Empresária foi ouvida no Condado de Orange após prisão por dirigir sem habilitação válida nos EUA e tentar fugir de abordagem policial
Rússia bombardeia Ucrânia com drones e mísseis um dia antes das negociações de paz planejadas
Bombardeio atingiu Kiev, Kharkiv e Dnipro
Câmara dos EUA aprova projeto de orçamento para encerrar paralisação parcial do governo
'Shutdown' foi motivado pela desaprovação das operações da ICE por parte dos Democratas
França acusa dez homens por drogar e estuprar menino de 5 anos
Pai da criança foi indiciado por 'agressão sexual incestuosa'
Trump e Petro se encontram na Casa Branca após meses de tensão
Reunião entre presidentes dos EUA e da Colômbia aborda combate ao narcotráfico e deportações de imigrantes
Nasa adia lançamento de foguete à Lua após vazamento de combustível
Agência planeja nova tentativa para março depois de falhas em teste decisivo no Centro Espacial Kennedy
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.