Trump acusou democratas de não apoiarem o projeto por serem comprados por empresas farmacêuticas e de saúdeJim Watson / AFP
Trump assina projeto de financiamento para encerrar shutdown parcial nos EUA
O Departamento de Segurança Interna americano vai receber verbas pelas próximas duas semanas até um acordo de longo prazo seja definido
Morre Ron Kenoly, cantor gospel americano, aos 81 anos
Religioso tinha uma relevante formação acadêmica, com títulos de Doutorado e PhD pela Friends International University
Mulher de Henrique, da dupla com Juliano, passa por audiência de custódia
Empresária foi ouvida no Condado de Orange após prisão por dirigir sem habilitação válida nos EUA e tentar fugir de abordagem policial
Rússia bombardeia Ucrânia com drones e mísseis um dia antes das negociações de paz planejadas
Bombardeio atingiu Kiev, Kharkiv e Dnipro
Câmara dos EUA aprova projeto de orçamento para encerrar paralisação parcial do governo
'Shutdown' foi motivado pela desaprovação das operações da ICE por parte dos Democratas
França acusa dez homens por drogar e estuprar menino de 5 anos
Pai da criança foi indiciado por 'agressão sexual incestuosa'
