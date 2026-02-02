Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Publicado 02/02/2026 22:59 | Atualizado 02/02/2026 23:00

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 02, que os republicanos deveriam nacionalizar as eleições e assumir o controle delas nos estados, ao repetir suas alegações de fraude eleitoral.

"Os republicanos deveriam dizer: Queremos assumir o controle. Devemos assumir o controle da votação em pelo menos - muitos, 15 lugares. Os republicanos deveriam nacionalizar a votação", afirmou Trump em participação no podcast do ex-vice-diretor do FBI, Dan Bongino.

Ele não elaborou sobre quais ações ele quer que o Partido Republicano tome, nem mencionou os locais que ele gostaria que eles visassem.

Em paralelo, os comitês políticos de Trump e o Comitê Nacional Republicano acumularam US$ 483 milhões até o final de dezembro, de acordo com documentos apresentados à Comissão Eleitoral Federal. Isso é quase o triplo dos US$ 167 milhões coletivamente mantidos pelo Comitê Nacional Democrata e seus comitês partidários do Senado e da Câmara.