Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpAFP
Trump diz que republicanos deveriam nacionalizar os processos de votação estaduais
Ele não elaborou sobre quais ações ele quer que o Partido Republicano tome, nem mencionou os locais que ele gostaria que eles visassem
Lula anuncia apoio à Michelle Bachelet para secretária-geral da ONU
Candidatura também é apoiada por Chile e México
Trump anuncia acordo comercial com a Índia e reduz tarifas sobre produtos
Entendimento prevê compras superiores a US$ 500 bilhões e ampliação do acesso ao mercado indiano
Cuba sofreu forte queda no turismo em 2025; entenda
Crise econômica, alertas internacionais e pressão dos EUA afastaram visitantes da ilha
Roma começa a cobrar turistas pelo acesso à Fontana di Trevi; entenda
Taxa é de cerca de R$ 12, 44
ONU alerta para risco de colapso financeiro sem reformas ou pagamento de contribuições
Estados Unidos devem US$ 2,196 bilhões às Nações Unidas
