Trump também vinculou o entendimento comercial a compromissos na área energética e geopolíticaAFP
Trump anuncia acordo comercial com a Índia e reduz tarifas sobre produtos
Entendimento prevê compras superiores a US$ 500 bilhões e ampliação do acesso ao mercado indiano
Trump anuncia acordo comercial com a Índia e reduz tarifas sobre produtos
Entendimento prevê compras superiores a US$ 500 bilhões e ampliação do acesso ao mercado indiano
Cuba sofreu forte queda no turismo em 2025; entenda
Crise econômica, alertas internacionais e pressão dos EUA afastaram visitantes da ilha
Roma começa a cobrar turistas pelo acesso à Fontana di Trevi; entenda
Taxa é de cerca de R$ 12, 44
ONU alerta para risco de colapso financeiro sem reformas ou pagamento de contribuições
Estados Unidos devem US$ 2,196 bilhões às Nações Unidas
Dois agentes do ICE são identificados como responsáveis pela morte de Alex Pretti
Pesquisa revela que apenas 39% dos americanos aprovam o trabalho de Trump em relação à imigração
Chile oficializa candidatura de Michelle Bachelet para o cargo de secretária-geral da ONU
Em 80 anos, nenhuma mulher assumiu o comando das Nações Unidas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.