Alex Pretti foi morto por agentes do ICE durante uma manifestação em MineápolisX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 02/02/2026 13:15

Dois agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) foram identificados como os responsáveis pela morte do enfermeiro Alex Pretti em Mineápolis no dia 24 de janeiro, segundo informações da agência americana ProPublica.

De acordo com documentos governamentais, Jesus Ochoa, um agente da Patrulha de Fronteira, e Raymundo Gutierrez, agenda do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês) atiraram em Pretti durante uma operação na capital do Estado americano de Minnesota.

A morte de Pretti renovou os pedidos por investigações criminais sobre a atuação do ICE e fez o governo Trump diminuir o tom sobre as operações, apesar da divulgação de informações falsas sobre o incidente.

Além do enfermeiro, agentes do ICE também mataram Renee Good, uma mãe de 37 anos, em Mineápolis no dia 7 de janeiro.

Protestos

A morte de Pretti e o segredo em torno das identidades dos agentes aumentaram a oposição dos americanos em relação às políticas de imigração do governo Trump e elevaram o número de protestos. Apesar do republicano ter sido eleito com uma plataforma de deportações e fechamento de fronteira para imigrantes ilegais, a maioria dos americanos não aprova a atuação do ICE, segundo pesquisas.

De acordo com um levantamento da Reuters/Ipsos de 26 de janeiro mostra que apenas 39% dos americanos aprovam o trabalho de Trump em relação à imigração, contra 50% há um ano.

O escrutínio aumentou depois que um memorando do ICE na semana passada apontou que os agentes poderiam prender pessoas sem mandado judicial.

A mudança amplia a capacidade de agentes de níveis mais baixos do ICE de realizarem operações de varredura, detendo pessoas que encontram e que suspeitam estar em situação migratória irregular, em vez de ações direcionadas, nas quais os agentes saem com um mandado em mãos para prender um indivíduo específico

Políticos

As operações do ICE têm sido alvo de críticas de políticos democratas e também republicanos, que pedem uma investigação completa e transparente sobre o assassinato de Pretti, que tinha 37 anos e trabalhava como enfermeiro na unidade de terapia intensiva de um hospital.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA apontou que os dois agentes que atiraram no enfermeiro foram colocados de licença.

Segundo a ProPublica, Ochoa entrou no CBP em 2018 como agente de patrulha de fronteira, enquanto Gutierrez começou a trabalhar na agência em 2014.

Trump muda operações em Minnesota

Políticos de ambos os partidos também criticaram a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e alguns chegaram a pedir a sua renúncia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, optou por manter Noem em seu cargo, mas mudou as operações em Minnesota. Trump afirmou que iria "desescalar um pouco" a situação em Minneapolis e enviou seu czar da imigração,Tom Homan, para comandar os agentes do ICE em Mineápolis.

O comandante da Patrulha da Fronteira,Greg Bovino, foi retirado do cargo. Bovino é "muito bom, mas um pouco impulsivo", acrescentou Trump na entrevista à Fox News.