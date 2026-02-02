Hospital em Toulouse - Reprodução/ internet

Um hospital em Toulouse, no sul da França, tratou um homem no sábado (31) com um projétil alojado em seu reto, em uma operação que ocorreu a mobilização de uma equipe de desativação de bombas.

Um membro da equipe médica, que pediu para permanecer anônimo, confirmou à AFP uma informação publicada no jornal local La Dépêche du Midi.

O homem, de 24 anos, disse à equipe do hospital Rangueil que havia inserido um objeto em seu reto, explicou o jornal.

Na sala de cirurgia, segundo o jornal local, uma equipe médica descobriu que precisava remover um "projétil de coleção de quase 20 centímetros".

Os membros da equipe médica "o especificaram e chamaram uma equipe de desativação de explosivos", disse o funcionário do hospital à AFP.

Os serviços de emergência informaram que os bombeiros foram enviados "para garantir a proteção contra incêndios durante a intervenção" pela equipe de desativação de bombas.

“Um artefato explosivo foi neutralizado”, acrescentaram, sem fornecer mais detalhes.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros e do hospital local disse à AFP que não tinha informações adicionais.