Apesar do bloqueio, Snaptchat alertou que jovens podem estar burlando a proibição - Divulgação

Publicado 02/02/2026 07:11

Sydney - O Snapchat bloqueou 415 mil contas ao abrigo da proibição de redes sociais para menores de 16 anos na Austrália, informou a empresa nesta segunda-feira, 2, mas alertou que alguns jovens podem estar driblando a tecnologia de verificação de idade. A plataforma pediu às autoridades australianas que obriguem as lojas de aplicativos a verificar a idade dos usuários como uma “medida adicional de proteção” dentro desta ofensiva, pioneira no mundo.



Plataformas como Snapchat, Meta, TikTok e YouTube devem impedir que usuários menores de idade tenham contas segundo a legislação que entrou em vigor em 10 de dezembro. As empresas estão sujeitas a multas de 49,5 milhões de dólares australianos (cerca de R$ 177 milhões) caso não adotem “medidas razoáveis” para restringir o uso dos aplicativos a maiores de 16 anos.



No mês passado, o órgão regulador australiano eSafety informou que os gigantes de tecnologia já haviam bloqueado 4,7 milhões de contas, obtendo “resultados significativos”. “Continuamos bloqueando contas diariamente”, afirmou em um comunicado on-line.

Mas a lei apresenta “brechas significativas”, apontou o Snapchat, argumentando que a tecnologia de verificação de idade só funciona com uma margem de dois a três anos. “Isso significa que alguns jovens menores de 16 anos poderiam contornar as proteções, ficando potencialmente com menos salvaguardas, enquanto outros com mais de 16 poderiam perder o acesso por engano”, advertiu.