Papa fez declaração ao término da oração do Angelus em RomaAFP
Papa Leão XIV manifesta preocupação com aumento das tensões entre EUA e Cuba
Pontífice pede diálogo para evitar violência e mais sofrimento ao povo cubano
Ucrânia agradece a Elon Musk por bloquear uso do Starlink por drones russos
Medidas adotadas pela SpaceX já mostram resultados, afirma ministro da Defesa ucraniano
Advogados discutiram delação com FBI dias antes da morte de Epstein, mostram arquivos
Departamento de Justiça dos EUA divulgou três milhões de páginas de documentos,180 mil imagens e 2 mil vídeos sobre o caso
Trump diz que prédios federais serão protegidos de manifestantes de forma muito vigorosa
'Se houver (ataques), essas pessoas sofrerão consequências iguais ou maiores', escreveu o presidente dos EUA em uma rede social
Caso Epstein: arquivo revela denúncia anônima que acusa Donald Trump de abuso sexual
Em um contato com o FBI, uma mulher relatou que uma amiga foi forçada a fazer sexo oral no atual presidente dos EUA
Ataques aéreos de Israel matam ao menos 28 pessoas em Gaza
Bombardeios atingiram áreas residenciais, tendas e uma delegacia, segundo a Defesa Civil
