Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpAFP
Caso Epstein: arquivo revela denúncia anônima que acusa Donald Trump de abuso sexual
Em um contato com o FBI, uma mulher relatou que uma amiga foi forçada a fazer sexo oral no atual presidente dos EUA
Ataques aéreos de Israel matam ao menos 28 pessoas em Gaza
Bombardeios atingiram áreas residenciais, tendas e uma delegacia, segundo a Defesa Civil
Reino Unido reforça laços com a China apesar de alerta de Trump
Keir Starmer defende cooperação econômica com Pequim durante visita histórica e minimiza críticas do presidente americano
EUA: Senado aprova acordo de financiamento para evitar shutdown; projeto seguirá para Câmara
Democratas exigem que medidas sejam feitas contra incidentes da ICE
Trump diz que Irã 'quer chegar a um acordo' para evitar ataque dos EUA
Como prova, Teerã interrompe execuções de manifestantes
Catherine O’Hara, de 'Esqueceram de Mim', morre aos 71 anos
Atriz deu vida à mãe do personagem de Macaulay Culkin no clássico de Natal
