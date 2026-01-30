Paralização foi motivada pela morte por agentes da ICE de dois manifestantes em Minneapolis, nos EUAAFP
EUA: Senado aprova acordo de financiamento para evitar shutdown; projeto seguirá para Câmara
Democratas exigem que medidas sejam feitas contra incidentes da ICE
EUA: Senado aprova acordo de financiamento para evitar shutdown; projeto seguirá para Câmara
Democratas exigem que medidas sejam feitas contra incidentes da ICE
Trump diz que Irã 'quer chegar a um acordo' para evitar ataque dos EUA
Como prova, Teerã interrompe execuções de manifestantes
Catherine O’Hara, de 'Esqueceram de Mim', morre aos 71 anos
Atriz deu vida à mãe do personagem de Macaulay Culkin no clássico de Natal
Brasileiro é mantido preso pelo ICE nos EUA mesmo com autorização para sair do país
Família demanda extradição e critica 'tratamento horroroso e desumano'
Israel anuncia reabertura da passagem de Rafah, entre Faixa de Gaza e Egito, para este domingo
Decisão é um avanço para o plano de cessar-fogo no território palestino
Número de mortos por deslizamento de terra na Indonésia sobe para 44
Pelo menos 20 pessoas continuam desaparecidas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.