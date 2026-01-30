Paralização foi motivada pela morte por agentes da ICE de dois manifestantes em Minneapolis, nos EUA - AFP

Publicado 30/01/2026 21:37

O Senado dos EUA votou nesta sexta-feira para financiar a maior parte do governo até o final de setembro, após o presidente americano, Donald Trump, fazer um acordo com os democratas para separar o financiamento da Segurança Interna e permitir que o Congresso debata novas restrições às operações de imigração federal em todo o país.

Com uma paralisação no fim de semana se aproximando, Trump fez um raro acordo com os democratas do Senado na quinta-feira, após a morte de dois manifestantes pelas mãos de agentes federais em Minneapolis. Segundo o acordo, o financiamento da Segurança Interna continuará nos níveis atuais por duas semanas, enquanto os legisladores consideram as demandas do Partido Democrata para identificar agentes, exigir mais mandados e permitir que as autoridades locais ajudem a investigar quaisquer incidentes.

O projeto de lei foi aprovado por 71 votos a 29. Agora seguirá para a Câmara, que só retornará na segunda-feira. Isso significa que o governo pode enfrentar uma paralisação parcial temporariamente durante o fim de semana até que seja aprovado.

