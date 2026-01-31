Magnata e criminoso sexual Jeffrey Epstein se suicidou em sua cela em agosto de 2019Reprodução Twitter
Advogados discutiram delação com FBI dias antes da morte de Epstein, mostram arquivos
Departamento de Justiça dos EUA divulgou três milhões de páginas de documentos,180 mil imagens e 2 mil vídeos sobre o caso
Trump diz que prédios federais serão protegidos de manifestantes de forma muito vigorosa
'Se houver (ataques), essas pessoas sofrerão consequências iguais ou maiores', escreveu o presidente dos EUA em uma rede social
Caso Epstein: arquivo revela denúncia anônima que acusa Donald Trump de abuso sexual
Em um contato com o FBI, uma mulher relatou que uma amiga foi forçada a fazer sexo oral no atual presidente dos EUA
Ataques aéreos de Israel matam ao menos 28 pessoas em Gaza
Bombardeios atingiram áreas residenciais, tendas e uma delegacia, segundo a Defesa Civil
Reino Unido reforça laços com a China apesar de alerta de Trump
Keir Starmer defende cooperação econômica com Pequim durante visita histórica e minimiza críticas do presidente americano
EUA: Senado aprova acordo de financiamento para evitar shutdown; projeto seguirá para Câmara
Democratas exigem que medidas sejam feitas contra incidentes da ICE
