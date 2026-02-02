Porto-riquenho Bad Bunny, vencedor do Álbum do Ano - AFP

A cerimônia de premiação do Grammy, realizada na noite do domingo, 1º, em Los Angeles, foi marcada por críticas de artistas contra o Serviço de Imigraçao e Alfândega dos Estados Unidos (ICE).

"Ninguém é ilegal em terra roubada", disse a cantora e compositora Billie Eilish, após receber o premio de Canção do Ano, por Wildflower.

"Antes que eu agradeça a Deus, vou dizer: fora ICE", afirmou o porto-riquenho Bad Bunny, vencedor do Álbum do Ano, com Debí Tirar Más Fotos.

Entre os trajes de Valentino, Chanel e Saint Laurent no tapete vermelho, muitos dos presentes acrescentaram um broche com a mensagem "Fora, ICE" aos seus looks.



Entre eles estavam o famoso casal Justin e Hailey Bieber, a veterana cantora Joni Mitchell, o cantor norte-americano Jordan Tyson e a atriz e cantora Helen J. Shen.

"O que está acontecendo não é que estão prendendo criminosos. São pessoas que têm famílias, que contribuíram para este país por décadas, crianças pequenas. Há centenas de crianças em centros de detenção. É desumano", disse Gloria Estefan após ganhar o Grammy de Melhor Álbum Latino Tropical.



"Eu não reconheço meu país neste momento", acrescentou Estefan, que nasceu em Cuba e emigrou ainda bebê com sua família para os Estados Unidos em 1960, depois que Fidel Castro assumiu o poder na ilha.

"Quero dizer que estou aqui como a neta de uma imigrante", declarou a cantora de raízes guianenses ao ganhar o Grammy de Melhor Artista Revelação.



"Sou o produto da coragem, e penso que essas pessoas (os imigrantes) merecem ser celebradas. Não somos nada uns sem os outros", acrescentou Dean, que já citou a avó como uma grande influência.

"É incrivelmente distópico estarmos de gala e podermos celebrar prêmios (...) enquanto há pessoas sendo sequestradas e levando tiros no rosto nas ruas", disse a cantora de R&B SZA, que compartilhou o prêmio de Gravação do Ano com Kendrick Lamar.

"Gostaria de pedir amor, apoio e respeito a todos os latinos e estrangeiros que vêm a este país para trabalhar", afirmou o pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, após ganhar o Grammy de Melhor Álbum de Jazz Latino.

O presidente norte-americano, Donald Trump, reagiu às críticas e disse que a cerimônia do Grammy é a "pior, virtualmente impossível de assistir", em publicaçao na rede Truth Social.

O republicano também reagiu a um comentário do apresentador do evento, Trevor Noah, que o associou ao pedófilo Jeffrey Epstein, morto na cadeia em 2019.



"Noah disse incorretamente sobre mim, que Donald Trump e o ex-presidente Bill Clinton passaram um tempo na ilha de Epstein. Errado!!! Nao posso falar por Bill, mas nunca estive na ilha de Epstein, nem perto disso, e até a declaraçao falsa e difamatória de hoje a noite, nunca fui acusado de estar lá, nem mesmo pela mídia de notícias falsas."



Trump ainda ameaçou acionar Noah na Justiça "por uma boa grana". "Parece que vou enviar meus advogados para processar esse pobre, patético, sem talento e idiota apresentador."

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP