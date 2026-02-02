Marius Borg Høiby, filho da princesa herdeira da NoruegaAFP
Filho de princesa da Noruega é preso novamente antes de julgamento por estupros
Polícia solicitou detenção por quatro semanas para Marius Borg Høiby 'devido ao risco de reincidência'
Reino Unido alerta para pancreatite associada a canetas emagrecedoras
Doença é efeito colateral conhecido, mas pouco frequente, diz agência
Artistas criticam política migratória dos EUA em cerimônia do Grammy; Trump reage
Presidente norte-americano também ameaçou processar o apresentador da cerimônia após associá-lo ao caso Epstein
Laura Fernández é eleita presidente da Costa Rica
Ela será a segunda mulher a governar o país
Fronteira com Egito reabre com restrições para os palestinos de Gaza
Autoridades israelenses condicionaram as travessias à obtenção de 'uma autorização de segurança prévia'
Snapchat bloqueia 415 mil contas de menores de 16 anos na Austrália
Plataforma pediu às autoridades que lojas de aplicativos sejam obrigadas a verificar a idade dos usuários
