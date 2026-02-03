Trump chamou a universidade de 'fortemente antissemita' Unsplash
Trump diz que vai exigir indenização de US$ 1 bilhão de Harvard
Valor equivale a cerca de R$ 5,2 bilhões
Trump diz que vai exigir indenização de US$ 1 bilhão de Harvard
Valor equivale a cerca de R$ 5,2 bilhões
Trump diz que republicanos deveriam nacionalizar os processos de votação estaduais
Ele não elaborou sobre quais ações ele quer que o Partido Republicano tome, nem mencionou os locais que ele gostaria que eles visassem
Lula anuncia apoio à Michelle Bachelet para secretária-geral da ONU
Candidatura também é apoiada por Chile e México
Trump anuncia acordo comercial com a Índia e reduz tarifas sobre produtos
Entendimento prevê compras superiores a US$ 500 bilhões e ampliação do acesso ao mercado indiano
Cuba sofreu forte queda no turismo em 2025; entenda
Crise econômica, alertas internacionais e pressão dos EUA afastaram visitantes da ilha
Roma começa a cobrar turistas pelo acesso à Fontana di Trevi; entenda
Taxa é de cerca de R$ 12, 44
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.