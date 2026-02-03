Elon Musk é dono do X (antigo Twitter) - AFP

Publicado 03/02/2026 09:22

A polícia da França fez buscas nos escritórios da rede social X (antigo Twitter), de Elon Musk, nesta terça-feira (3), informou o Ministério Público de Paris. A operação é conduzida pela unidade de crimes cibernéticos, com a participação da Europol.

Além disso, Musk e Linda Yaccarino ex-CEO da empresa, foram intimados a comparecer a uma audiência em 20 de abril, onde devem ser questionados. Funcionários do X serão interrogados como testemunhas.

“Foram enviadas citações para audiências voluntárias em 20 de abril de 2026, em Paris, ao senhor Elon Musk e à senhora Linda Yaccarino”, informou o Ministério Público em um comunicado.



A Justiça francesa abriu uma investigação em 2025 após denúncias de deputados sobre um suposto viés nos algoritmos da X, que pode ter alterado seu funcionamento.



As investigações foram ampliadas para outros crimes, como conivência com a divulgação de imagens de pornografia infantil, e em relação ao Grok, sua IA, a disseminação de conteúdos negacionistas e imagens falsas de caráter sexual.



Essa citação deve “dar a eles a possibilidade de expor sua posição sobre os fatos e, se for o caso, as medidas previstas para cumprir [a legislação]”, afirmou a promotora de Paris, Laure Beccuau.



Ao contrário da investigação sobre a plataforma australiana Kick, a Justiça optou por chamar Musk e Yaccarino a depor voluntariamente, com uma “abordagem construtiva”, segundo o comunicado.



No final de janeiro, a Justiça emitiu mandados de prisão contra três gerentes da Kick por não comparecerem às primeiras convocações no âmbito da investigação pela morte ao vivo do "streamer" Jean Pormanove.

*Com informações da AFP