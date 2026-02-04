Papa Leão XIV concede audiência geral semanal na Sala Paulo VIAFP
Papa faz alerta contra 'nova corrida armamentista' com expiração de tratado nuclear EUA-Rússia
Acordo limita o número de armas das duas potências
Colisão entre barco de migrantes e embarcação da Guarda Costeira deixa 15 mortos na Grécia
Pelo menos 11 crianças estão entre os feridos
Trump assina projeto de financiamento para encerrar shutdown parcial nos EUA
O Departamento de Segurança Interna americano vai receber verbas pelas próximas duas semanas até um acordo de longo prazo seja definido
Morre Ron Kenoly, cantor gospel americano, aos 81 anos
Religioso tinha uma relevante formação acadêmica, com títulos de Doutorado e PhD pela Friends International University
Mulher de Henrique, da dupla com Juliano, passa por audiência de custódia
Empresária foi ouvida no Condado de Orange após prisão por dirigir sem habilitação válida nos EUA e tentar fugir de abordagem policial
Rússia bombardeia Ucrânia com drones e mísseis um dia antes das negociações de paz planejadas
Bombardeio atingiu Kiev, Kharkiv e Dnipro
