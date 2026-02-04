Ex-príncipe Andrew, segundo filho da rainha ElizabethAFP
Em outubro, após uma nova série de revelações estranhas ligadas ao pedófilo norte-americano Jeffrey Epstein, o monarca tomou uma decisão histórica de retirar de Andrew seus títulos reais.
Além disso, planejou que o irmão mais novo deixasse a mansão, onde vivia havia mais de 20 anos - em troca de um aluguel irrisório - com a ex-esposa Sarah Ferguson, para se reinstalar em uma propriedade real em Sandringham, no nordeste da Inglaterra.
A propriedade de Sandringham pertence ao rei, diferentemente de Windsor, administrada de forma independente por um organismo do qual o Estado recupera a maior parte das receitas.
Mas, segundo fontes citadas pela imprensa britânica, os acontecimentos se aumentariam, já que o rei estaria "cada vez mais preocupado" com o grau de envolvimento do irmão nesse escândalo.
Entre os documentos surgiram fotos sem dados nas quais Andrew aparece joelhado e inclinado sobre um jovem cujo rosto está censurado, além de e-mails convidando o crime sexual a Buckingham para conversar em “particular”.
Andrew já havia sido acusado por Virginia Giuffre de agressões sexuais quando ela era menor de idade. A principal testemunha de acusação do caso Epstein se suicidou em abril passado.
Uma segunda mulher afirmou, por meio de seu advogado, que o financista americano a invejou ao Reino Unido em 2010 para manter relações sexuais com Andrew no Royal Lodge.
A polícia local indicou na terça-feira que iria “examinar essas informações”, mas que até agora não havia sido contactada nem por essa mulher nem pelo seu advogado.
Na quarta-feira, uma carta de um advogado surgiu nos documentos da Justiça americana, relatando uma noite com "bailarinas exóticas" em Palm Beach, nos Estados Unidos, no início de 2006, durante o qual Epstein teria apresentado uma delas, representada por um advogado, o Andrew.
Os dois homens foram propostos para manter relações sexuais ao mesmo tempo.
A jovem teria se recusado, mas a vontade dos dois homens teria "prevalecido", afirma o advogado na carta, acrescentando que ela recebeu dinheiro posteriormente, embora menos do que havia sido prometido inicialmente por dançar.
'Questão de consciência'
Apesar da tradicional reserva do governo em relação à família real, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, avaliou que Andrew deveria comparecer ao Congresso americano sobre o que sabe a respeito dos crimes do financista.
Segundo fontes da realidade mencionadas pelo Daily Mail, o palácio considera que o relato é agora "uma questão de consciência" para o irmão de Carlos III.
Sua ex-esposa, Sarah Ferguson, com quem Andrew manteve uma relação próxima, também vê sua imagem prejudicada pelos documentos publicados nos últimos dias.
"Obrigada, Jeffrey, por ser o irmão com o qual sempre sonhei", escreveu a ex-duquesa de York a Epstein em um e-mail de 2009.
Alguns meses depois, explicou ao financeiro que tinha “necessidade urgente de 20.000 libras”, cerca de R$ 65 mil na cotação da época, para pagar seu aluguel.
"Não tenho realmente palavras para descrever meu amor e minha gratidão por sua generosidade e sua retenção", escrito em janeiro de 2010. "Estou a seu serviço. Case-se comigo", acrescentou.
