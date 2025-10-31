Príncipe Andrew perderá título de nobreza por envolvimento com o financista e pedófilo americano Jeffrey EpsteinDaniel Leal / AFP
Príncipe Andrew, irmão do Rei Charles III, perde os títulos de nobreza; entenda
Segundo filho da rainha Elizabeth terá que deixar o Palácio de Buckingham
ONU pede aos EUA que cessem ataques contra embarcações no Caribe
Organização condenou os incidentes como 'execuções extrajudiciais'
Furacão Melissa deixa quase 50 mortos no Haiti e Jamaica
Fenômeno também devastou partes de Cuba
Israel devolve 30 corpos de palestinos a Gaza em troca dos corpos de dois reféns
Informação foi confirmada pela direção do Hospital Nasser
Polipílula contra hipertensão pode reduzir em 39% a recorrência de AVC, aponta estudo
Os participantes foram acompanhados por três anos para avaliar o efeito das intervenções
Senado dos EUA vota por fim das tarifas impostas por Trump a países parceiros
Aprovação acontece após já terem passado pela Casa resoluções semelhantes relativas a tarifas impostas ao Brasil e ao Canadá
