Presidente dos EUA, Donald TrumpAFP
Senado dos EUA vota por fim das tarifas impostas por Trump a países parceiros
Aprovação acontece após já terem passado pela Casa resoluções semelhantes relativas a tarifas impostas ao Brasil e ao Canadá
Rússia bombardeia instalações de energia e deixa quatro mortos na Ucrânia
Mais de 600 drones e 50 mísseis foram lançados
Colômbia autoriza venda de flor de cannabis em farmácias
Maconha para fins medicinais é autorizada no país desde 2016
Lisboa e Madri estarão unidas por trem de alta velocidade antes de 2030, diz ministério português
Duas cidades tem tráfego aéreo de cerca de 40 voos por dia entre si
China enviará astronauta mais jovem em missão espacial e promete pouso na Lua até 2030
Ação faz parte dos planos do país para se tornar líder no setor
Morre Floyd Roger Myers Jr., ator de 'Um Maluco no Pedaço', aos 42 anos
Segundo a mãe do artista, ele sofreu um ataque cardíaco em casa
