Lisboa e Madri são as capitais de Portugal e Espanha, respectivamenteAFP
Lisboa e Madri estarão unidas por trem de alta velocidade antes de 2030, diz ministério português
Duas cidades tem tráfego aéreo de cerca de 40 voos por dia entre si
China enviará astronauta mais jovem em missão espacial e promete pouso na Lua até 2030
Ação faz parte dos planos do país para se tornar líder no setor
Morre Floyd Roger Myers Jr., ator de 'Um Maluco no Pedaço', aos 42 anos
Segundo a mãe do artista, ele sofreu um ataque cardíaco em casa
Hamas anuncia entrega de corpos de dois reféns a Israel
Medida faz parte do acordo de cessar-fogo em Gaza
Idosa morre após ser esquecida por cruzeiro em ilha
Mulher desembarcou para caminhada, se perdeu do grupo e foi encontrada sem vida no dia seguinte; autoridades investigam caso
Vídeo: Novo ataque dos EUA contra suposta 'narcolancha' no Pacífico deixa quatro mortos
Já são 62 mortos em operações do tipo
