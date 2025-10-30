Cruzeiro tinha passagens que custavam dezenas de milhares de dólares - Reprodução / Coral Expeditions

Publicado 30/10/2025 10:05 | Atualizado 30/10/2025 10:10

Uma mulher australiana, de 80 anos, foi encontrada morta na ilha paradisíaca Lizard, localizada na Grande Barreira de Corais, na Austrália, após ter sido esquecida por um navio de cruzeiro.

Segundo as autoridades locais, a idosa, cuja identidade não foi divulgada, desembarcou do navio no último sábado (25) para fazer uma caminhada na ilha. Durante o passeio, a australiana teria se separado do grupo para descansar e não retornou ao navio.

A embarcação deixou a ilha ao pôr do sol e só retornou várias horas depois, ao perceber o desaparecimento da idosa. Uma grande operação de busca foi realizada na ilha, e o corpo da australiana foi encontrado na manhã do domingo (26).

A Autoridade Australiana de Segurança Marítima (Amsa) informou que está investigando o caso e que se reunirá com a tripulação do navio ainda esta semana.

O cruzeiro estava previsto para durar 60 dias ao redor da Austrália e tinha passagens que custavam dezenas de milhares de dólares. O navio prosseguiu a viagem.