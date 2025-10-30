Cruzeiro tinha passagens que custavam dezenas de milhares de dólaresReprodução / Coral Expeditions
Idosa morre após ser esquecida por cruzeiro em ilha
Mulher desembarcou para caminhada, se perdeu do grupo e foi encontrada sem vida no dia seguinte; autoridades investigam caso
Vídeo: Novo ataque dos EUA contra suposta 'narcolancha' no Pacífico deixa quatro mortos
Já são 62 mortos em operações do tipo
Polícia francesa prende mais cinco suspeitos por roubo de joias no Louvre
Peças preciosas ainda não foram encontradas
China pede que EUA respeitem 'seriamente' a proibição de testes nucleares
Pedido acontece após o anúncio de ações bélicas do tipo feito pelo presidente norte-americano Donald Trump
'Torpedo do Juízo Final': Putin desafia Trump e anuncia teste com drone submarino com capacidade nuclear
Segundo o presidente russo, 'nenhum outro aparelho no mundo é igual' ao dispositivo
Trump ordena retomada de testes nucleares nos EUA
Medida foi anunciada após ações militares russas
