Publicado 30/10/2025 07:35 | Atualizado 30/10/2025 07:48





No último domingo (26), o líder russo tinha comemorado o teste final bem-sucedido com um míssil de cruzeiro de propulsão nuclear Burevestnik, de "alcance ilimitado" e capaz, segundo ele, de escapar de praticamente todos os sistemas de interceptação.



"Ontem foi realizado outro teste com outro sistema promissor: o dispositivo submarino não tripulado 'Poseidon', também equipado com uma unidade de energia nuclear", disse Putin.



"Não há forma de interceptar" o drone e "nenhum outro aparelho no mundo é igual a este por sua velocidade e a profundidade em que opera", afirmou o chefe do Kremlin.



Trump, que criticou Putin pelo teste, anunciou na quarta a



Esse tipo de arma tem potencial de provocar "tsunamis radioativos". Por causa disso, ele ficou conhecido como "torpedo do Juízo Final".

A previsão é de que, no longo prazo, o drone equipe o "Belgorod", submarino nuclear em operação desde julho de 2022 e que conta com as instalações necessárias para lançar o Poseidon.



Putin havia revelado em 2018 o desenvolvimento, por parte do Exército russo, de armas ultramodernas — entre elas os mísseis Burevestnik e os drones Poseidon — destinadas, segundo Moscou, a enfrentar as ameaças dos Estados Unidos.