Trump anunciou retomada de testes nucleares dos EUAAFP
Trump ordena retomada de testes nucleares nos EUA
Medida foi anunciada após ações militares russas
China pede que EUA respeite 'seriamente' a proibição de testes nucleares
Pedido acontece após o anúncio de ações bélicas do tipo feito pelo presidente norte-americano Donald Trump
'Torpedo do Juízo Final': Putin desafia Trump e anuncia teste com drone submarino com capacidade nuclear
Segundo o presidente russo, 'nenhum outro aparelho no mundo é igual' ao dispositivo
Trump ordena retomada de testes nucleares nos EUA
Medida foi anunciada após ações militares russas
Mais ricos emitem, em média, 400 vezes mais CO₂ que mais pobres
Participação dos ricos nas emissões aumentou 32% em 24 anos
Microsoft informa queda nos sistemas de computação em nuvem
Usuários relataram problemas também na AWS, plataforma de computação em nuvem da Amazon
Calor já mata meio milhão de pessoas por ano, alertam cientistas
Pesquisadores apontam que mudanças climáticas ameaçam vidas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.