Trump anunciou retomada de testes nucleares dos EUA - AFP

Trump anunciou retomada de testes nucleares dos EUAAFP

Publicado 30/10/2025 07:22 | Atualizado 30/10/2025 07:48

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (29) que determinou a retomada "imediata" dos testes de armas nucleares, sem oferecer mais detalhes.

A medida tomada pelo dirigente americano chega após o presidente russo Vladimir Putin revelar nesta quarta que Moscou havia testado com sucesso um drone submarino de propulsão e com capacidade nucleares , desafiando as advertências de Washington.

"Por causa dos programas de testes de outros países, instrui o Departamento da Guerra a iniciar testes com nossas armas nucleares em igualdade de condições", publicou Trump na plataforma Truth Social, onde mencionou que os Estados Unidos possuem mais armas nucleares do que qualquer outro país e elogiou seus próprios esforços para realizar "uma atualização e renovação completa das armas existentes".

O presidente americano acrescentou que "a Rússia está em segundo lugar e a China está muito atrás, mas vai se igualar em cinco anos".

Além de anunciar o teste do drone submarino, Putin comemorou no último domingo o teste final bem-sucedido de um míssil de cruzeiro de propulsão nuclear Burevestnik, de "alcance ilimitado" e capaz, segundo ele, de escapar de praticamente todos os sistemas de interceptação.

Putin havia revelado em 2018 o desenvolvimento pelo Exército russo de armas ultramodernas, entre elas os mísseis Burevestnik e os drones Poseidon, destinadas, segundo Moscou, a enfrentar as ameaças dos Estados Unidos.