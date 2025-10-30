Pedido foi feito pelo ministro das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun - Divulgação

Publicado 30/10/2025 07:47 | Atualizado 30/10/2025 07:53

"A China espera que os Estados Unidos respeitem seriamente as obrigações do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares e o compromisso de proibir os testes nucleares, e que adotem medidas concretas para preservar o sistema mundial de desarmamento e não proliferação nuclear e para manter o equilíbrio e a estabilidade estratégica mundiais", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun.

O presidente americano afirmou: "Por causa dos programas de testes de outros países, instruí o Departamento da Guerra a iniciar testes com nossas armas nucleares em igualdade de condições".