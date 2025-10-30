Embarcação foi destruída em operação militar dos EUA - Reprodução / X

Embarcação foi destruída em operação militar dos EUAReprodução / X

Publicado 30/10/2025 09:10

O Exército dos Estados Unidos atacou nesta quarta-feira (29) uma nova embarcação no Pacífico que, segundo afirma, traficava drogas, o que resultou na morte de quatro pessoas, anunciou no X o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth.



Segundo o secretário, o ataque ocorreu em águas internacionais, uma ação que aumenta para 62 o total de mortos na campanha militar antidrogas do presidente Donald Trump.



Um vídeo que acompanha a publicação mostra uma embarcação parada na água, antes de uma grande explosão, seguida de um incêndio. Assim como em imagens anteriores divulgadas pelo governo americano, partes da embarcação aparecem borradas, o que impede que se verifique quantas pessoas estavam a bordo.



"Essa embarcação, como todas as outras, era conhecida pela nossa inteligência por estar envolvida no contrabando ilícito de narcóticos, trafegava por uma rota conhecida de tráfico e transportava drogas", declarou o chefe do Pentágono.