Embarcação foi destruída em operação militar dos EUAReprodução / X
Segundo o secretário, o ataque ocorreu em águas internacionais, uma ação que aumenta para 62 o total de mortos na campanha militar antidrogas do presidente Donald Trump.
Um vídeo que acompanha a publicação mostra uma embarcação parada na água, antes de uma grande explosão, seguida de um incêndio. Assim como em imagens anteriores divulgadas pelo governo americano, partes da embarcação aparecem borradas, o que impede que se verifique quantas pessoas estavam a bordo.
"Essa embarcação, como todas as outras, era conhecida pela nossa inteligência por estar envolvida no contrabando ilícito de narcóticos, trafegava por uma rota conhecida de tráfico e transportava drogas", declarou o chefe do Pentágono.
Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025
This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe
Além dos vídeos dos bombardeios, Washington ainda não apresentou provas concretas de que os alvos estavam de fato traficando drogas ou representavam uma ameaça aos Estados Unidos.
O novo ataque ocorre um dia depois de bombardeios americanos matarem mais de uma dúzia de pessoas em quatro barcos no Pacífico Oriental, dos quais apenas uma pessoa sobreviveu.
Os Estados Unidos pediram ao México que tentasse resgatar o sobrevivente, mas a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quarta-feira que as buscas não tiveram sucesso.
