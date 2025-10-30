Fumaça subindo durante um ataque israelense ao território palestinoAFP
Até o momento, os combatentes islamistas já devolveram os restos mortais de 15 dos 28 reféns falecidos que o Hamas concordou em restituir em virtude do acordo.
"Os restos mortais dos reféns, entregues ao exército israelense e ao serviço de inteligência Shin Bet, serão levados para Israel, onde serão recebidos em uma cerimônia militar liderada pelo Rabino-Chefe Militar", antes de serem enviados a um laboratório forense para identificação, afirmou o gabinete do primeiro-ministro em um comunicado.
Os restos "pertenciam ao refém Ofir Tzarfati", especificou o comunicado, indicando que uma parte de seu corpo já havia sido recuperada "durante uma operação militar há cerca de dois anos".
Tzarfati, de 27 anos, foi sequestrado em 7 de outubro de 2023 no festival de música Nova, durante o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel que desencadeou a guerra em Gaza.
"Trata-se de uma violação flagrante do acordo de trégua", denunciou o gabinete de Netanyahu, referindo-se ao pacto negociado sob os auspícios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e anunciou uma reunião de segurança para discutir "as medidas que Israel tomará em resposta a estas violações".
