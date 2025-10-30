Fumaça subindo durante um ataque israelense ao território palestino - AFP

Publicado 30/10/2025 10:14 | Atualizado 30/10/2025 12:59

O braço armado do Hamas anunciou que entrega dos restos mortais de mais dois reféns nesta quinta-feira (30), conforme exigido pelo acordo de cessar-fogo com Israel em Gaza.



Até o momento, os combatentes islamistas já devolveram os restos mortais de 15 dos 28 reféns falecidos que o Hamas concordou em restituir em virtude do acordo.

Israel informou que suas forças na Faixa de Gaza receberam, por meio da Cruz Vermelha, os corpos de dois reféns devolvidos pelo Hamas.



"Os restos mortais dos reféns, entregues ao exército israelense e ao serviço de inteligência Shin Bet, serão levados para Israel, onde serão recebidos em uma cerimônia militar liderada pelo Rabino-Chefe Militar", antes de serem enviados a um laboratório forense para identificação, afirmou o gabinete do primeiro-ministro em um comunicado.

Na útlima terça-feira (28), Israel acusou o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo após o grupo devolver os restos mortais de um refém cujo corpo já havia sido parcialmente recuperado pelo Exército israelense.

Após análises de identificação, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou nesta terça que os restos mortais não pertenciam a nenhum dos 13 reféns cujos corpos o Hamas ainda deve devolver a Israel.



Os restos "pertenciam ao refém Ofir Tzarfati", especificou o comunicado, indicando que uma parte de seu corpo já havia sido recuperada "durante uma operação militar há cerca de dois anos".



Tzarfati, de 27 anos, foi sequestrado em 7 de outubro de 2023 no festival de música Nova, durante o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel que desencadeou a guerra em Gaza.



"Trata-se de uma violação flagrante do acordo de trégua", denunciou o gabinete de Netanyahu, referindo-se ao pacto negociado sob os auspícios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e anunciou uma reunião de segurança para discutir "as medidas que Israel tomará em resposta a estas violações".