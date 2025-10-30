Floyd Roger Myers Jr. era conhecido por interpretar a versão criança de Will Smith em série de TVReprodução/ redes sociais
Segundo ela, o filho sofreu um ataque cardíaco em casa, em Maryland, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (29).
Myers começou a carreira como ator mirim nos anos 1990. Além da participação em Um Maluco no Pedaço, em um episódio exibido em 1992, ele viveu o jovem Marlon Jackson na série The Jacksons, que retratava a trajetória da família Michael Jackson rumo ao estrelato. Posteriormente, participou de um episódio do drama juvenil Young Americans, exibido em 2000.
O ator era pai de quatro crianças - Taelyn, Kinsley, Tyler e Knox - e cofundador de uma organização voltada ao fortalecimento e apoio emocional de homens. O funeral do ator está marcado para segunda-feira, 3 de novembro.
