Floyd Roger Myers Jr. era conhecido por interpretar a versão criança de Will Smith em série de TVReprodução/ redes sociais

Publicado 30/10/2025 11:22

O ator Floyd Roger Myers Jr., conhecido por interpretar a versão criança de Will Smith na série Um Maluco no Pedaço, morreu aos 42 anos. A informação foi confirmada por sua mãe, Renee Trice, ao site TMZ.



Segundo ela, o filho sofreu um ataque cardíaco em casa, em Maryland, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (29).

Renee contou ao portal que havia falado com ele poucas horas antes de sua morte. Myers já havia enfrentado outros três ataques cardíacos nos últimos três anos. A mãe também lamentou a perda em uma publicação nas redes sociais, acompanhada de uma foto do ator com seus quatro filhos.

Quem foi Floyd Roger Myers Jr.



Myers começou a carreira como ator mirim nos anos 1990. Além da participação em Um Maluco no Pedaço, em um episódio exibido em 1992, ele viveu o jovem Marlon Jackson na série The Jacksons, que retratava a trajetória da família Michael Jackson rumo ao estrelato. Posteriormente, participou de um episódio do drama juvenil Young Americans, exibido em 2000.



O ator era pai de quatro crianças - Taelyn, Kinsley, Tyler e Knox - e cofundador de uma organização voltada ao fortalecimento e apoio emocional de homens. O funeral do ator está marcado para segunda-feira, 3 de novembro.