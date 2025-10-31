Hospital Nasser, na Faixa de Gaza, recebeu os corpos dos palestinosAFP
Israel devolve 30 corpos de palestinos a Gaza em troca dos corpos de dois reféns
Informação foi confirmada pela direção do Hospital Nasser
Polipílula contra hipertensão pode reduzir em 39% a recorrência de AVC, aponta estudo
Os participantes foram acompanhados por três anos para avaliar o efeito das intervenções
Senado dos EUA vota por fim das tarifas impostas por Trump a países parceiros
Aprovação acontece após já terem passado pela Casa resoluções semelhantes relativas a tarifas impostas ao Brasil e ao Canadá
Rússia bombardeia instalações de energia e deixa quatro mortos na Ucrânia
Mais de 600 drones e 50 mísseis foram lançados
Colômbia autoriza venda de flor de cannabis em farmácias
Maconha para fins medicinais é autorizada no país desde 2016
Lisboa e Madri estarão unidas por trem de alta velocidade antes de 2030, diz ministério português
Duas cidades tem tráfego aéreo de cerca de 40 voos por dia entre si
