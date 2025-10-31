Hospital Nasser, na Faixa de Gaza, recebeu os corpos dos palestinos - AFP

Publicado 31/10/2025 07:32

Israel devolveu os corpos de 30 palestinos ao Hospital Nasser nesta sexta-feira, 31, em troca dos restos mortais de dois reféns israelenses entregues no dia anterior pelo Hamas. A informação foi confirmada pela unidade de saúde, localizada no no sul da Faixa de Gaza.

"Os corpos de 30 prisioneiros palestinos foram recebidos do lado israelense como parte do acordo de troca", declarou o hospital, situado em Khan Yunis. No total, 225 corpos palestinos foram devolvidos em troca de 15 corpos israelenses, de acordo com os termos do acordo de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro.

Desde então, o Hamas também devolveu os corpos de dois reféns não israelenses, um tailandês e um nepalês.