Espécie Stygiomedusa gigantea foi filmada a cerca de 250 metros de profundidade pela equipe liderada pela fundação americana Schmidt Ocean Institute
Espécie Stygiomedusa gigantea foi filmada a cerca de 250 metros de profundidade pela equipe liderada pela fundação americana Schmidt Ocean Institute
Bill Gates se arrepende de 'cada minuto' que passou com Jeffrey Epstein
Ex-esposa diz que ainda há perguntas a serem respondidas pelo executivo
Rússia afirma que não está mais ligada ao tratado Novo Start
Acordo com os EUA limitava o arsenal nuclear em 1.550 ogivas com o objetivo de estabelecer uma simetria entre as potências
EUA anunciam alianças envolvendo terras raras com México, União Europeia e Japão
Minerais de terras raras são uma preocupação crescente para os países desenvolvidos, dada a posição dominante da China no setor
Ataques israelenses deixam ao menos 25 mortos em Gaza
De acordo com o Hamas, entre as vítimas estão três crianças e um socorrista
Ex-príncipe Andrew deixa Windsor após aparecer em novos documentos do caso Epstein
Segundo filho da rainha Elizabeth já perdeu títulos reais
