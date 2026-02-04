Água-viva fantasma gigante é flagrada por expedição científica na costa da Argentina - Reprodução

Publicado 04/02/2026 22:28 | Atualizado 04/02/2026 22:33

Uma expedição científica que percorreu todo o litoral da Argentina flagrou uma rara água-viva gigante fantasma que pode crescer até o tamanho equivalente a um ônibus escolar.

A espécie Stygiomedusa gigantea foi filmada a cerca de 250 metros de profundidade pela equipe liderada pela fundação americana Schmidt Ocean Institute. Sua campânula pode atingir até 1 metro de diâmetro e seus quatro braços para capturar presas, incluindo plâncton e pequenos peixes, podem alcançar até 10 metros de comprimento.

"Não esperávamos encontrar esse nível de biodiversidade no fundo do mar argentino e estamos muito animados em vê-lo repleto de vida", disse a cientista-chefe da expedição, María Emilia Bravo, da Universidade de Buenos Aires. "Ver toda a biodiversidade, as funções do ecossistema e a conectividade se desdobrando juntas foi incrível. Abrimos uma janela para a biodiversidade do nosso país e descobrimos que ainda há muitas outras janelas a serem abertas."

A expedição percorreu toda a extensão do litoral argentino, de Buenos Aires, no norte, até uma área próxima à Terra do Fogo. "Coletamos um número sem precedentes de amostras químicas, físicas e biológicas que serão usadas para entender as conexões em nossas águas nos próximos anos", disse Melisa Fernández Severini, do Instituto Argentino de Oceanografia. "Essas amostras representam uma oportunidade única para entender não apenas o quão extraordinários são esses ecossistemas extremos, mas também o quanto são vulneráveis eles podem ser."

A equipe também encontrou lixo em algumas áreas, incluindo redes de pesca, sacos de lixo e uma fita VHS em condições quase perfeitas, devido à durabilidade do plástico. O adesivo na lateral da fita está em coreano, mas a equipe não tem certeza de como ela chegou à costa argentina nem de sua idade.