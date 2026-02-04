O Exército de Israel diz ter lançado "ataques de precisão" após "terroristas atirarem" contra soldados e ferirem um oficial - AFP

Publicado 04/02/2026 16:37

Pelo menos 25 pessoas morreram, nesta quarta-feira (4), em bombardeios aéreos e ataques de artilharia das forças israelenses na Faixa de Gaza. Entre os mortos há crianças, mulheres e paramédicos da organização Crescente Vermelho, informaram autoridades de saúde do território, a Defesa Civil e a Federação Internacional da Cruz Vermelha.

Apesar do cessar-fogo impulsionado pelos Estados Unidos, que entrou em vigor em 10 de outubro, as hostilidades persistem na Faixa de Gaza, onde Israel e o grupo islamista Hamas trocam acusações de violá-lo.

As mortes desta quarta-feira ocorrem poucos dias depois de Israel reabrir de forma muito limitada a passagem fronteiriça de Rafah, entre Gaza e o Egito, única saída para os habitantes do território palestino sem passar por Israel.

O Ministério da Saúde, que opera sob a autoridade do Hamas, tinha anunciado a morte de 21 pessoas e pelo menos 38 feridos. Entre os mortos estão três crianças, informou a pasta, que atua em trabalhos de resgate.

"Estávamos dormindo quando, de repente, começaram a chover projéteis e tiros", contou Abu Mohamed Habush, que perdeu um filho no ataque.

"Crianças pequenas foram martirizadas, meu filho e meu sobrinho estão entre os mortos. Perdemos muitos jovens", acrescentou, indicando que ele e sua família moravam longe da chamada Linha Amarela, onde as forças israelenses estão destacadas.

Enquanto isso, a agência de Defesa Civil do território informou que outras duas pessoas tinham morrido e oito ficaram feridas em um ataque contra uma tenda de campanha no centro da Faixa de Gaza. Mais uma pessoa morreu em um ataque que atingiu um grupo de civis a oeste da Cidade de Gaza.

Por outro lado, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) informou em Genebra que um socorrista do Crescente Vermelho morreu enquanto prestava socorro em Khan Yunis, no sul do território.

A FICV expressou indignação com o assassinato de Hussein Hassan Hussein Al Samiri, nesta quarta-feira, enquanto prestava assistência durante um ataque no bairro de Al Mawasi, em Khan Yunis.

O Exército israelense informou ter lançado "ataques de precisão" depois que "terroristas atiraram" contra seus soldados e feriram um oficial, o que qualificou como uma violação da trégua.