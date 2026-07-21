Teerã diz ter atingido uma base americana no Kuwait - AFP

Teerã diz ter atingido uma base americana no KuwaitAFP

Publicado 21/07/2026 07:30

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou ter concluído a décima noite consecutiva de ataques contra o Irã nesta segunda-feira, 20. A ofensiva teve como alvos centros de comando militar, unidades marítimas, locais de lançamento de mísseis e drones e sistemas de defesa aérea.

Assim como nas últimas ofensivas, o objetivo é a redução da capacidade do Irã de atacar embarcações comerciais que navegam pelo Estreito de Ormuz. Segundo o Centcom, as forças americanas permanecem posicionadas e preparadas para responsabilizar o Irã por "agressões injustificadas" contra navios civis.

"O trânsito de embarcações comerciais pelo vital corredor marítimo internacional continua. Desde o início de maio, as forças do Centcom auxiliaram na passagem de aproximadamente 900 embarcações comerciais e 450 milhões de barris de petróleo bruto", informou o Centcom.

Do lado iraniano, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou, em mensagem via Telegram, que ataques com mísseis e drones lançados nas primeiras horas da terça-feira, 21, atingiram instalações americanas no Kuwait. O alvo da ofensiva foi um hangar de drones MQ-9 na base aérea de Ali Al Salem.

Devido às tensões elevadas no Oriente Médio e em meio a um ambiente de segurança "complexo", com "potencial para escaladas imprevistas", o Departamento de Estado americano emitiu um alerta global para cidadãos do país.

"Americanos atualmente no Oriente Médio devem exercer cautela e vigilância elevada e devem estar preparados para possíveis cancelamentos de voos, fechamentos periódicos de espaço aéreo e possíveis interrupções de viagens", disse o órgão, em comunicado "Monitore os alertas de segurança da embaixada e consulado, autoridades locais e notícias para desenvolvimentos de última hora. Americanos fora do Oriente Médio devem reconsiderar viagens para e através da região."