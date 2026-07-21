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EUA concluem décima noite seguida de ataques contra o Irã
Centcom afirma que ofensiva mira infraestrutura militar para proteger a navegação no Estreito de Ormuz
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Explosão em túnel deixa nove mortos na Índia
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Tempestade no Chile deixa quase 100 mil pessoas isoladas
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Hamas elege Khalil al-Hayya como novo líder do movimento palestino
Principal negociador do grupo em conversas de cessar-fogo com Israel assume após morte de Yahya al-Sinwar
Andy Burnham substitui Keir Starmer como primeiro-ministro britânico
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