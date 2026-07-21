Vazamento de gás tóxico atrapalhou o trabalho das equipes de resgate - Reprodução / X

Vazamento de gás tóxico atrapalhou o trabalho das equipes de resgateReprodução / X

Publicado 21/07/2026 07:26 | Atualizado 21/07/2026 07:26

Pelo menos nove pessoas morreram e 15 permanecem presas após o colapso de um túnel durante a construção de uma hidrelétrica no nordeste da Índia, informaram as autoridades nesta terça-feira (21).

I join the people of Darjeeling hills, Terai and Dooars in sharing our prayers for the safe recovery of all those who are trapped inside an under-construction tunnel in Samardung, Jholungay in the Namchi District of Sikkim.



According to reports, due to insistent rains in the… pic.twitter.com/f73dtcDTvo — Raju Bista (@RajuBistaBJP) July 21, 2026

O incidente ocorreu nesta segunda-feira (20), no estado de Sikkim, no Himalaia, onde está sendo construído um túnel para um projeto de energia hidrelétrica sobre o rio Teesta.



"Calculamos que havia cerca de 25 a 27 pessoas presas", declarou à reportagem Rajiv Roka, diretor da Autoridade de Gestão de Desastres de Sikkim. "Nove corpos foram recuperados", acrescentou. O incidente ocorreu nesta segunda-feira (20), no estado de Sikkim, no Himalaia, onde está sendo construído um túnel para um projeto de energia hidrelétrica sobre o rio Teesta."Calculamos que havia cerca de 25 a 27 pessoas presas", declarou à reportagem Rajiv Roka, diretor da Autoridade de Gestão de Desastres de Sikkim. "Nove corpos foram recuperados", acrescentou.

O colapso teria sido provocado por uma explosão, cuja causa ainda não foi determinada. Além disso, a região enfrentou chuvas torrenciais nos últimos dias. Roka afirmou que as autoridades "não têm certeza do que causou a explosão, porque ocorreu nas profundezas do túnel" e que "provavelmente foi algo natural".



Um vazamento de gás metano tóxico que saía de formações rochosas subterrâneas complicava os trabalhos de resgate, e apenas socorristas com cilindros de oxigênio podiam entrar, informaram as autoridades.



"Há operações intensas de resgate em andamento, mas o problema é que há muito gás presente lá", explicou Roka.



Ele acrescentou que uma equipe treinada em resgates em minas está a caminho para ajudar os socorristas locais.



Acidentes em grandes canteiros de obras de infraestrutura são comuns na Índia, mas ambientalistas afirmam que o excesso de projetos de desenvolvimento vem provocando mais desastres nas zonas frágeis do Himalaia.