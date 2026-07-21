Vazamento de gás tóxico atrapalhou o trabalho das equipes de resgateReprodução / X
I join the people of Darjeeling hills, Terai and Dooars in sharing our prayers for the safe recovery of all those who are trapped inside an under-construction tunnel in Samardung, Jholungay in the Namchi District of Sikkim.— Raju Bista (@RajuBistaBJP) July 21, 2026
According to reports, due to insistent rains in the… pic.twitter.com/f73dtcDTvo
O incidente ocorreu nesta segunda-feira (20), no estado de Sikkim, no Himalaia, onde está sendo construído um túnel para um projeto de energia hidrelétrica sobre o rio Teesta.
"Calculamos que havia cerca de 25 a 27 pessoas presas", declarou à reportagem Rajiv Roka, diretor da Autoridade de Gestão de Desastres de Sikkim. "Nove corpos foram recuperados", acrescentou.
Um vazamento de gás metano tóxico que saía de formações rochosas subterrâneas complicava os trabalhos de resgate, e apenas socorristas com cilindros de oxigênio podiam entrar, informaram as autoridades.
"Há operações intensas de resgate em andamento, mas o problema é que há muito gás presente lá", explicou Roka.
Ele acrescentou que uma equipe treinada em resgates em minas está a caminho para ajudar os socorristas locais.
Acidentes em grandes canteiros de obras de infraestrutura são comuns na Índia, mas ambientalistas afirmam que o excesso de projetos de desenvolvimento vem provocando mais desastres nas zonas frágeis do Himalaia.
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