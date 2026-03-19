Há expectativa para redução de preço do Ozempic no mercadoReprodução/ internet
Patente do Ozempic no Brasil chega ao fim nesta sexta-feira
Fabricante do medicamento afirma que encerramento é etapa natural no ciclo de vida de qualquer inovação
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