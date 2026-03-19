PF apontou que, durante as gestões de Campos Neto e Galípolo, servidores do Banco Central tinham ligações com VorcaroJose Cruz/Agência Brasil
CPMI do INSS aprova convite para depoimento de Galípolo e Campos Neto
Comissão deseja esclarecer irregularidades envolvendo consignados feitos por instituições financeiras
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