Anvisa proibiu a venda após fabricante constatar a presença da substância no produtoMarcelo Camargo/Agência Brasil
- 2026.10.03 (fabricação em 3/4/2025)
- 2026.09.09 (fabricação em 10/3/2025)
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Anvisa proibiu a venda após fabricante constatar a presença da substância no produtoMarcelo Camargo/Agência Brasil
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