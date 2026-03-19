Caso aconteceu na Escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco, em UberlândiaReprodução / Google Street View
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