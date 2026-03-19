Caso aconteceu na Escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco, em Uberlândia - Reprodução / Google Street View

Caso aconteceu na Escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco, em UberlândiaReprodução / Google Street View

Publicado 19/03/2026 08:48 | Atualizado 19/03/2026 10:27

Um aluno, de 14 anos, foi esfaqueado por um colega, de 15, na manhã desta quarta-feira (18), na Escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco, no Bairro Tibery, em Uberlândia, Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), a vítima não corre risco de morte.

O estudante, ferido na região do abdômen, foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), sendo posteriormente transferido para o próprio Hospital de Clínicas da UFU.

A Polícia Militar conteve o aluno responsável. Segundo testemunhas, ele e a vítima possuem um histórico de conflitos. A direção da escola acionou a Polícia Militar após o ocorrido. O Conselho Tutelar também recebeu a chamada, e uma equipe formada por psicólogo e assistente social foi mobilizada.