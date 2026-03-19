Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, utilizou o fundo Arleen para se tornar sócio do resort TayayáReprodução/ redes sociais
CPI do Crime Organizado quebra sigilo de fundo usado por cunhado de Vorcaro para comprar resort
Requerimento foi apresentado pelo senador Sérgio Moro
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Ministro do STF anulou quebra de sigilo do fundo Arleen, aprovada pela CPI do Crime Organizado
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Ação foi protocolada no contexto da aplicação da Lei Magnitsky, que isolou o ministro do sistema financeiro norte-americano
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