Objetos apreendidos durante operação 'Pickpockets family' - Divulgação / Polícia Civil de Minas Gerais

Objetos apreendidos durante operação 'Pickpockets family'Divulgação / Polícia Civil de Minas Gerais

Publicado 19/03/2026 10:55

A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu, nesta terça-feira (17), mais de 53 carteiras e bolsas de pequeno porte, além de relógios e outros objetos, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os itens haviam sido furtados por criminosos de uma mesma família.

Segundo informações do site da Polícia Civil, o material apreendido possui características compatíveis com o perfil das vítimas preferenciais do grupo, pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente idosos. Os furtos eram cometidos sempre em pontos de ônibus ou outros locais de grande circulação. Além de Juiz de Fora, onde o crime foi registrado, o grupo teria agido em outras cidades mineiras, como Governador Valadares e Ipatinga.

As cinco pessoas foram presas em flagrante durante a primeira fase da operação, no dia 11, em Juiz de Fora. De acordo com a PCMG, eles pertencem à mesma família – pai, mãe, filhos e nora. As duas mulheres seriam responsáveis pelos furtos em meio à aglomeração nos pontos de ônibus, e os demais cuidariam do apoio logístico para as ações do grupo.

Posteriormente, as prisões foram convertidas em preventivas pela justiça, que também determinou o bloqueio de bens móveis e de ativos financeiros dos investigados.

Além das prisões, a polícia apreendeu, no dia 11, R$ 17 mil em dinheiro, cerca de nove celulares, diversas bolsas porta-níquel e o veículo utilizado pelo grupo.

A medida faz parte da segunda fase da operação "Pickpockets Family" (em tradução livre, "família de batedores de carteira").