Objetos apreendidos durante operação 'Pickpockets family'Divulgação / Polícia Civil de Minas Gerais
Operação 'Pickpockets Family' recupera mais de 50 carteiras furtadas
No último dia 11, cinco pessoas da mesma família foram presas pelos crimes
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