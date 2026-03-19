Grade da janela do apartamento foi coberta por um pano branco - Reprodução/ TV Globo

Grade da janela do apartamento foi coberta por um pano brancoReprodução/ TV Globo

Publicado 19/03/2026 09:30 | Atualizado 19/03/2026 13:16

Pernambuco - Duas crianças morreram em um incêndio que atingiu um apartamento na madrugada desta quinta-feira (19), no Conjunto Residencial Ignez Andreazza, na Zona Oeste do Recife. As vítimas são dois irmãos, de 11 e 9 anos. Eles teriam tentado escapar das chamas pela janela do imóvel.



Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além das vítimas fatais, outras três pessoas foram atendidas: um idoso de 94 anos, uma mulher de 44 e um homem de 39. Todos foram socorridos para o Hospital da Restauração, na área central da cidade.



O Corpo de Bombeiros encaminhou cinco equipes para a ocorrência. O incêndio, aparentemente, começou próximo à porta do quarto das crianças. Na manhã desta quinta-feira, a grade da janela do imóvel foi coberta por um pano branco. A parede externa, ao redor da abertura, apresentava manchas escuras provocadas pelo fogo.

Moradores informaram que o proprietário do apartamento acumulava grande quantidade de objetos no local, o que pode ter contribuído para a propagação do fogo.

De acordo com o tenente Paulo Roberto, do Corpo de Bombeiros, o cenário encontrado pela equipe dificultou o combate às chamas.

"A situação que a gente encontrou nesse imóvel era lamentável, muito entulho, até dificultou nosso trabalho, muito material eletroeletrônico, muito plástico, papel, lençóis. Isso gerou fumaça", explicou o tenente em entrevista à imprensa local.

O perito criminal André Amaral, que atendeu a ocorrência, também reforçou aos jornalistas o risco do acúmulo de materiais. "Tinha tanto material eletrônico lá que qualquer coisa era fonte de um incêndio iminente", disse.



Segundo Amaral, as crianças teriam ido até a janela na tentativa de respirar devido ao grande volume de fumaça. "Se não tivessem as grades elas estariam salvas agora, elas foram para lá, (os irmãos) ficaram um do lado do outro e foram totalmente carbonizados".



A perícia identificou rachaduras graves no apartamento do terceiro andar, acima do que pegou fogo. Os dois imóveis foram interditados pela Defesa Civil. Devido à quantidade de material encontrada, a causa do incêndio ainda não foi identificada.