Prédios ficaram soterrados na cidade de Parun - Reprodução / X

Prédios ficaram soterrados na cidade de ParunReprodução / X

Publicado 21/07/2026 09:30

Equipes de resgate do Afeganistão tentam, nesta terça-feira (21), resgatar moradores presos sob lama e pedras no leste do país, em uma região devastada por enchentes que deixaram pelo menos 23 mortos.

At least 20 people were killed, 80 injured, and many others remain missing following devastating floods in Nuristan, Afghanistan.



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Cerca de cem pessoas ainda estão desaparecidas, segundo a agência nacional e provincial de desastres, que também atualizou o número de mortos da tragédia que aconteceu nesta segunda-feira (20).



Um jornalista da agência de notícias AFP observou dezenas de pessoas reunidas na remota cidade de Parun, capital da província de Nuristan, usando varas de madeira e as próprias mãos para procurar os desaparecidos.



"Nunca presenciei uma enchente tão perigosa", disse Farid Gul Zaheer, um farmacêutico de 34 anos. "Parecia um terremoto, e ouvi crianças e outras pessoas gritando", relatou ele após se ferir enquanto fugia para uma montanha. "Todos estão traumatizados; ninguém dormiu a noite toda."



Nesta terça-feira, uma escavadeira ajudou a remover os escombros em Parun, onde as águas da enchente soterraram vários estabelecimentos comerciais e arrastaram grandes pedras que caíram sobre prédios. Cerca de cem pessoas ainda estão desaparecidas, segundo a agência nacional e provincial de desastres, que também atualizou o número de mortos da tragédia que aconteceu nesta segunda-feira (20).Um jornalista da agência de notícias AFP observou dezenas de pessoas reunidas na remota cidade de Parun, capital da província de Nuristan, usando varas de madeira e as próprias mãos para procurar os desaparecidos."Nunca presenciei uma enchente tão perigosa", disse Farid Gul Zaheer, um farmacêutico de 34 anos. "Parecia um terremoto, e ouvi crianças e outras pessoas gritando", relatou ele após se ferir enquanto fugia para uma montanha. "Todos estão traumatizados; ninguém dormiu a noite toda."Nesta terça-feira, uma escavadeira ajudou a remover os escombros em Parun, onde as águas da enchente soterraram vários estabelecimentos comerciais e arrastaram grandes pedras que caíram sobre prédios.

O prefeito de Parun e outros funcionários do governo estão entre os desaparecidos, informou o gabinete do governador nesta segunda-feira.



Zakirulah Zaki, gerente do Hotel Spogmai, disse que sentiu que foi "um ato de Deus". "Os outros hotéis, mercados e lojas foram completamente destruídos", disse o homem de 29 anos à reportagem. Seu irmão mais novo, que estava desaparecido, foi encontrado.



Juma Khan Nayel, chefe de comunicação da Sociedade Afegã do Crescente Vermelho, descreveu uma "situação devastadora" em que a água subiu a níveis sem precedentes.



"Neste momento, estamos fornecendo com urgência alimentos, água e barracas para aqueles cujas casas foram destruídas", disse ele.



O Ministério da Defesa afegão informou que o exército foi enviado à região para apoiar os esforços de socorro, enquanto a ONU disse estar avaliando a tragédia.



As chuvas também atingiram o Paquistão, onde 12 pessoas morreram, segundo a agência de gestão de desastres da província de Khyber Pakhtunkhwa.