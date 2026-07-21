Cautela dos operadores pela via persiste após ataques recentes, e várias empresas adiaram passagens - AFP

Cautela dos operadores pela via persiste após ataques recentes, e várias empresas adiaram passagensAFP

Publicado 21/07/2026 14:09 | Atualizado 21/07/2026 14:10

O tráfego comercial pelo Estreito de Ormuz caiu para o nível mais baixo em três semanas, com diminuição do trânsito pelo corredor sul de Omã e pela rota controlada pelo Irã ao norte, informou a Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) nesta terça-feira, 21.

A cautela dos operadores pela via persiste após ataques recentes, e várias empresas adiaram passagens. Os trânsitos comerciais assistidos pelos EUA continuaram com menos navios, refletindo avaliações de risco mais elevadas dos operadores sob o ambiente de ameaça elevado, diz o UKMTO. Ataques recentes a petroleiros em águas omani influenciaram ainda mais o comportamento dos operadores, o que reduziu a densidade de embarcações, informa o UKMTO.Já o tráfego comercial pelo Mar Vermelho do Sul e o Estreito de Bab el-Mandeb continua de forma constante, sem ataques confirmados a embarcações mercantes nas últimas 48 horas, relatou a organização. Nas últimas horas, as forças Houthis proclamaram o fechamento de Bab el-Mandeb para embarcações afiliadas à Arábia Saudita e o grupo prometeu prontidão para atacar embarcações, se direcionadas.Fontes próximas ao grupo ainda afirmaram que os houthis concluíram preparativos para atacar navios, incluindo o posicionamento de mísseis e drones perto de Bab el-Mandeb, segundo a marinha britânica, acrescentando que as embarcações continuaram a usar rotas estabelecidas sem interrupção.O UKMTO categorizou nesta terça-feira o nível de ameaça como "severo" para o Estreito de Ormuz e "moderado" para o Estreito de Bab el-Mandeb.