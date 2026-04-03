Segundo Departamento Meteorológico do Paquistão, abalo foi sentido em área do Afeganistão e do PaquistãoReprodução / U.S. Geological Survey (USGS)
O tremor desta sexta teve epicentro na cadeia de montanhas Hindu Kush, a cerca de 150 quilômetros a leste da cidade afegã de Kunduz, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo e o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
Com o epicentro a mais de 180 quilômetros de profundidade, o terremoto foi sentido em uma ampla área do Afeganistão e do Paquistão. Foi percebido em regiões como Islamabad, Peshawar, Chitral, Swat e Shangla, de acordo com o Departamento Meteorológico do Paquistão.