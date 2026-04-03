"Aviões de combate atacaram a ponte que liga Sohmor a Mashghara, o que provocou a destruição", informou a estatal Agência Nacional de Notícias.
O exército israelense tinha advertido que, "a fim de impedir a transferência de reforços e equipamento militar... as FDI (Forças de Defesa de Israel) têm a intenção de atacar as pontes de Sohmor e Mashghara", e publicou um mapa no qual identifica as duas pontes situadas a aproximadamente 100 metros de distância uma da outra.