Quatro membros da tripulação da Artemis se preparam para orbitar a Lua pela primeira vez em mais de meio século - AFP

Quatro membros da tripulação da Artemis se preparam para orbitar a Lua pela primeira vez em mais de meio séculoAFP

Publicado 03/04/2026 14:34

A astronauta e engenheira elétrica Christina Koch precisou se transformar em uma encanadora espacial para consertar uma falha no banheiro da nave Órion, que leva quatro pessoas à órbita da Lua pela primeira vez depois de mais de 50 anos. A conversa sobre o momento com os tripulantes da Artemis II foi divulgada pela Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) na madrugada desta sexta-feira (3).



"Eu considero o equipamento (vaso sanitário) mais importante a bordo. Ficamos todos aliviados quando percebemos que estava tudo bem", detalhou. "Eu sou a encanadora espacial. Me orgulho de poder me chamar assim", brincou.