Netanyahu declara que cerco contra o Irã atingiu ponto de não retornoX (antigo Twitter)/Reprodução
Netanyahu diz que Israel e EUA manterão esforços para isolar regime iraniano
Utilizando simbolismo da Páscoa judaica, primeiro-ministro afirma que cinco 'pragas' finais atingiram o país persa
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Secretário de Defesa dos Estados Unidos demite chefe do Estado-Maior do Exército
General Randy George havia assumido o cargo em 2023
Trump diz que EUA 'ainda nem começaram a destruir o que sobrou' do Irã
Segundo o presidente norte-americano, sinas elétricas estão na mira do Exército dos Estados Unidos
Artemis II deixa órbita da Terra 25h após decolagem e segue para a Lua
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