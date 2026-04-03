Netanyahu declara que cerco contra o Irã atingiu ponto de não retorno - X (antigo Twitter)/Reprodução

Netanyahu declara que cerco contra o Irã atingiu ponto de não retornoX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 03/04/2026 10:39 | Atualizado 03/04/2026 10:40

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou nesta sexta-feira, 3, um pronunciamento em vídeo em sua conta oficial no X, utilizando o simbolismo bíblico de Pessach (a Páscoa judaica) para descrever a atual fase da ofensiva contra o Irã e seus aliados. Sob o título de "As 10 Pragas", Netanyahu afirmou que o cerco contra Teerã atingiu um ponto sem retorno e que Israel e os EUA darão seguimento à ofensiva contra o regime iraniano em esforço conjunto entre os países.

O líder israelense listou o desmantelamento das capacidades do Hamas em Gaza, do Hezbollah no Líbano e dos rebeldes Houthis no Iêmen como as etapas iniciais dessa jornada.

No vídeo, Netanyahu enfatiza que as cinco "pragas" finais foram direcionadas especificamente ao coração do regime iraniano, atingindo cientistas nucleares, infraestruturas vitais do Estado e o programa de mísseis balísticos. Ele citou nominalmente a eliminação de figuras de alto escalão do comando militar e da liderança política, fazendo uma analogia com a "décima praga".

A manifestação de Netanyahu ocorre em sincronia com o posicionamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também utilizou sua rede social para pressionar a liderança em Teerã. Trump ameaçou intensificar os ataques contra pontes e usinas de energia elétrica, afirmando que o poderio militar norte-americano ainda não foi plenamente utilizado para destruir o que resta da infraestrutura iraniana.